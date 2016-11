"Ist schon voller geworden im Regio, auch durch die ganzen Studenten", murmelt der Mitfünziger Heiko Herrmann schulterzuckend, die Hände in den Parkataschen vergraben. Aber die nicht ganz so volle S-Bahn, die braucht bis zum Bahnhof Zoo nun mal 31 Minuten - schließlich sind zwei Streckenabschnitte immer noch eingleisig. Die Regionalbahn hingegen kann durchfahren und hält seltener, deshalb braucht sie nur 18 Minuten. "Ne, Schnellbahn ist diese S-Bahn nicht", sagt Hermann, lacht, und wendet sich dem RE1 zu, der pünktlich um 7:42 Uhr in den Bahnhof einfährt. Lieber dicht an dicht gedrängt in der Regionalbahn zur Arbeit fahren - und dafür morgens etwas länger schlafen.

Ganz so schlimm wird es den Berufspendlern nicht ergehen, die am Bahnsteig des Potsdamer Hauptbahnhofs an einem trüben Freitagmorgen auf die Regionalbahn warten. Aber der stoische Gleichmut der meisten hier ist gleichwohl bemerkenswert - obwohl die Alternative in Form der S-Bahn nur ein Gleis weiter fährt.

Herren in blauer Uniform mit Schirmmütze, die mit aller Kraft ein Knäuel von Fahrgästen in die gelben Waggons hinein drücken: Der Beruf des U-Bahn-Schiebers in Tokio hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Das eigentlich Bemerkenswerte an diesen Bildern ist, mit welchem Gleichmut die Tokioter Fahrgäste diese klaustrophobische Prozedur über sich ergehen lassen - offenkundig gibt es für sie keine besseren Alternativen.

Als alle Fahrgäste eingestiegen sind, sind die Gänge des Zuges so voll, dass sich ein gutes Dutzend Fahrgäste im Waggon nicht einmal an einer der Haltestangen festhalten kann. Doch umfallen kann hier keiner, schließlich rückt man sich auf die Pelle, zwangsläufig. Viele heften den Blick nach draußen in die Ferne, andere starren auf ihr Smartphone, während der Zug mit einem Rucken anfährt. Auch auf den Treppenstufen zum oberen Abteil sitzen Fahrgäste. Fotografieren im Zug hat die Bahn rbb|24 übrigens nicht gestattet - die Fahrgäste könnten sich gestört fühlen, so die Begründung.

Nachdem der rotlackierte, doppelstöckige Züg einfährt, bilden sich vor den Türen sofort Trauben von Menschen. Bevor die Jagd auf die Sitzplätze losgeht, strömt erst einmal ein Teil der Fahrgäste heraus, die in Brandenburg an der Havel und in Werder zugestiegen sind - doch die meisten Sitzplätze bleiben besetzt, schließlich wollen die übrigen Fahrgäste auch alle nach Berlin. Der Gänsemarsch in den Zug beginnt, langsam, stockend sucht sich jeder einen Platz, den Hintermann direkt im Rücken.

7:42 Uhr: Im ankommenden Regionalzug sitzen schon Pendler, die in Brandenburg an der Havel und Werder zugestiegen sind. Für Fahrgäste, die ihr Fahrrad mitnehmen möchten, wird es im Zug schwierig, überhaupt einen Platz zu finden.

Weil Entlastung also dringend Not tut, setzen sich die Bahn und der Fahrgastverband IGEB dafür ein, die sogenannte "Stammbahn" wieder zu reaktivieren - eine nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend stillgelegte Eisenbahnstrecke, die von Zehlendorf über Kleinmachnow nach Griebnitzsee fuhr (siehe Karte). Dafür müssten die inzwischen überwucherten Gleise verbreitert, Grundstücke angekauft und eine Brücke gebaut werden. "Das würde sicherlich einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, aber das wäre gut angelegtes Geld. Diese Strecke würde eine deutliche Entlastung für die Pendler bringen und Kleinmachnow ans Bahn-Netz anschließen", sagt IGEB-Sprecher Jens Wieseke.

Die Zahl der Berlin-Pendler auf der RE1-Strecke - also aus Potsdam, Brandenburg und Werder - ist in den vergangenen Jahr enorm gestiegen: Laut der rbb-Pendleratlas sind es inzwischen rund 19.300 Pendler täglich. Insgesamt fahren im Regionalverkehr laut dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) derzeit werktags täglich sogar 36.000 Fahrgäste über die Landesgrenze bei Berlin-Wannsee.

Und selbst wenn der Stammbahn-Ausbau im kommenden Jahr beschlossen werden sollte: die Planung einer Eisenbahntrasse dauert so lange - da könnte man in anderen Städten glatt einen neuen Flughafen bauen. "Wenn wir im Jahr 2023 Baubeginn haben, sind wir schon gut. Mit der Fertigstellung würde ich nicht vor 2027 rechnen", sagt Fahrgast-Lobbyist Wieseke mit dem Gleichmut des langjährigen Experten. Geisel-Sprecher Pallgen widerspricht da nicht.

Im Jahr 2027 lockt also Entlastung - frühestens. Bis es so weit ist, sind nicht wenige der Pendler, die auf den Gängen des am Bahnhof Griebnitzsee vorbeirauschenden RE1 stehen, wohl schon im Ruhestand. Viele andere werden in den kommenden Jahren wohl notgedrungen doch auf die langsamere S-Bahn oder das Auto umsteigen müssen. Denn ein weiteres Fahrgastwachstum kann der RE1 beim besten Willen kaum verkraften.



Ruhe und Beinfreiheit kann man im "Kuschel-Regio" allenfalls noch in der teuren 1. Klasse genießen - doch auch dort sind nur noch zwei Sitzplätze frei. Der RE1 fährt am Bahnhof Wannsee ein, der Reporter und die Fotografin steigen aus, um das neuerliche Pulk der Fahrgäste vor den Türen zu dokumentieren. Diesmal wird es beim Einsteigen so richtig eng - so dicht gedrängt stehen die Fahrgäste vor den Türen, dass so mancher schnell noch zu einer anderen Tür hastet, um dort irgendwie noch im Zug unterzukommen. Drängeln, Quetschen Schieben - so sieht der Alltag vieler RE1-Pendler schon heute aus. Fragt sich, wie lange es noch dauert, bis die Deutsche Bahn ihr Angebot an Ausbildungsberufe erweitert - um den Job des Regionalbahn-Schiebers.

Update: Wie die Deutsche Bahn ankündigte, soll in der Stoßzeit zwischen 7 und 9 Uhr künftig zumindest je ein zusätzlicher Zug der Linien RB21 und RB22 eingesetzt werden. Mit diesen Zügen gelangen Pendler ebenfalls von Potsdam Hauptbahnhof bis nach Berlin-Friedrichstraße - allerdings können in einer Regionalbahnen wesentlich weniger Passagiere mitfahren als in einem Regionalexpress.