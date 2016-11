Für das Pendeln der Zukunft in der Region um die Metropole Berlin ist vor allem die Kombination verschiedener Verkehrsmittel wichtig: "Pendler könnten per E-Car-Sharing zur nächsten U-Bahn-Haltestelle fahren, und das letzte Stück des Arbeitsweges dann mit dem Leihfahrrad zurücklegen", sagt Mobilitätsforscher Florian Lennert vom Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel.

Einige Großunternehmen investieren in Systeme, wie Fahrgemeinschafts-Apps, die das Pendeln ihrer Arbeitnehmer angenehmer gestalten, weiß Martin Randelhoff vom Blog "Mobilität Zukunft". "Das stressfreie Reisen steht dabei aber nicht an erster Stelle, die Investitionen lohnen sich ökonomisch für die Firmen." Die Beschäftigen kommen dadurch pünktlicher, sind besser vernetzt und auch die CO2-Bilanz verbessert sich.

"Das Pedelec ist ideal zum Pendeln. Es hält den Arbeitnehmer fit, wodurch das Unternehmen Geld wegen Krankheitsausfällen spart", sagt Randelhoff. Das Pedelec wurde bereits im Pendelverkehr in Berlin getestet. "Es konnte die Teilnehmer überzeugen", meint auch Martina Hertel vom Deutschen Institut für Urbanistik. Für den Einsatz dieser Fahrräder fehle es aber noch an Infrastruktur. Das Gleiche gilt für Elektroautos. Extraspuren für Pendler in normalen Pkw sind nach Ansicht vieler Experten keine Option. Dafür sind die Straßen nicht breit genug und die notwendige Erfassung der Pendler ist datenschutzrechtlich problematisch.

Pendeln kann in Zukunft deutlich angenehmer werden - was in nächster Zeit in Berlin und Umgebung schon umsetzbar wäre, fnden Sie in der Bildergalerie.