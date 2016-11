Pendleratlas für Berlin und Brandenburg - Der lange Weg zur Arbeit

14.11.16 | 06:30 Uhr

Täglich eine Stunde zum Arbeitsplatz und wieder zurück - für viele Berufstätige gehört das zum Alltag. Wir zeigen Ihnen im rbb|24-Pendleratlas auf einen Blick, wohin die Berliner und Brandenburger pendeln. Ein Datenprojekt von Götz Gringmuth-Dallmer und Michael Hörz



Sie verbringen täglich viel Zeit auf Straßen und Schienen: 2015 pendelten im Schnitt 277.424 Menschen zu ihrem Arbeitsplatz nach Berlin, 166.350 verließen die Bundeshauptstadt. Bei den Flächenländern nimmt Brandenburg den Spitzenplatz ein: Brandenburg ist das Bundesland mit der höchsten Quote an Auspendlern. Rund 270.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger arbeiten in einem anderen Land, fast jeder dritte Beschäftigte pendelt über die Landesgrenzen. Brandenburg und Berlin sind eng verknüpft: Knapp 200.000 Menschen aus Brandenburg fahren regelmäßig zur Arbeit nach Berlin, in umgekehrter Richtung pendeln gut 80.000 Erwerbstätige.

Die Pendlerströme zeigt der rbb|24-Pendleratlas für Berlin und Brandenburg. Wo wohnen die Beschäftigten und wohin fahren sie zur Arbeit? Über das Suchfeld oder per Klick auf die Karte können Sie sich die Daten für Wohn- und Arbeitsort anzeigen lassen. Die Top 10 finden Sie in einer Liste darunter. In weiteren Listen sehen Sie die Top 10 Ein- und Auspendlerziele des jeweiligen Landkreises sowie die Kilometerzahl, die Pendler im Schnitt zurücklegen.

Hamburg, Dresden, Leipzig oder München: In den Daten finden sich knapp 200 Gemeinden außerhalb der Region Berlin-Brandenburg, in die knapp 25.000 Brandenburger zur Arbeit pendeln (Berlin ausgenommen). Etwa 15.000 pendeln dabei in die angrenzenden Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, gut 9000 in die restliche Bundesrepublik.



Auch den Berlinern scheint kaum ein Ort in Deutschland zu weit zu sein, um dort zu arbeiten. Die Daten zeigen 728 Orte außerhalb Brandenburgs, zu denen die Berliner pendeln. In die auf der folgenden Karte gezeigten Gemeinden pendeln mindestens 100 Menschen aus Berlin.



Potsdam ist ein beliebter Arbeitsort für Berliner. Auf der Karte unten sehen Sie, aus welchen Berliner Bezirken wie viele Menschen nach Potsdam pendeln.



Über 160 000 Berliner verlassen laut Statistik die Hauptstadt, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. An der Spitze stehen die Pankower, am Ende die Reinickendorfer.



Infobox: Definitionen Pendler Alle Personen, deren Arbeits- bzw. betrieblicher Ausbildungsplatz in einer anderen Gemeinde als der Wohnsitzgemeinde liegt. Nach der Richtung der Pendelwanderung wird zwischen Auspendlern und Einpendlern unterschieden. Personen, die von der Wohnsitzgemeinde in eine andere Gemeinde zur Arbeit bzw. Ausbildung fahren, gelten als Auspendler. Betrachtet man dieselben Pendler dagegen von den Zielgemeinden her, in denen die Arbeits- bzw. Ausbildungsstätten liegen, so spricht man von Einpendlern. Sowohl hinsichtlich des Arbeitsortes als auch des Wohnortes gibt es sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die regional nicht zuordenbar sind. Ist der Wohn- oder Arbeitsort eines Beschäftigten nicht bekannt, wird er nicht zu den Pendlern gezählt. (Quelle: Arbeitsagentur)

Arbeitsort Der Arbeitsort des Beschäftigten wird über die, in den Meldungen vom Arbeitgeber angegebene, Betriebsnummer festgestellt. Die zutreffende Regionalisierung der Beschäftigten nach dem Arbeitsort hängt daher direkt von der zutreffenden Verwendung aller vom zentralen Betriebsnummern-Service (BNS) zugeteilten Betriebsnummern ab. Insbesondere bei Arbeitgebern mit mehreren Betrieben in verschiedenen Gemeinden führte die Nichtverwendung zugeteilter Betriebsnummern zu regionalen Falschzuordnungen (Klumpungen), wenn z.B. die Beschäftigten aller Niederlassungen unter der Betriebsnummer der Hauptniederlassung gemeldet werden. Bei allen Beschäftigten, die nicht am Ort der Hauptniederlassung tätig sind, kommt es somit zu gewissen Unschärfen. (Quelle: Arbeitsagentur)

Besonderheit: Pendler, die nicht pendeln Eine Besonderheit bei der Erhebung von Pendlerzahlen zeigt das Beispiel Königs Wusterhausen. Von hier pendeln laut Statistik der Arbeitsagentur 273 Menschen nach Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Die Wirklichkeit sieht allerdings so aus, dass die Menschen nicht nach Recklinghausen sondern nach Berlin zur Arbeit fahren. Dort hatte eine Firma einen Standort. Der wurde inzwischen nach Marl/Recklinghausen verlegt. Nach Auskunft der Arbeitsagentur Cottbus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar immer noch in Berlin, sie werden aber über die Betriebsstätte Recklinghausen erfasst und erscheinen deshalb als Auspendler. Ein Grund könnte sein, dass die Firma an ihre Geschäftsstellen keine oder noch keine eigene Betriebsnummer vergeben hat. In solch einem Fall ordnet die Statistik die Mitarbeiter der Hauptstelle zu. Diese Unschärfe kommt bei großen Unternehmen häufiger vor (so genannte Klumpungen, siehe auch unter "Arbeitsort").