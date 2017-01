Horst Berlin Freitag, 20.01.2017 | 12:26 Uhr

Doch, es leben in diesem Land alle in einer Wohlstandsgesellschaft. Nur leider ist der Wohlstand teils extrem ungleich verteilt. Deswegen stimme ich ihnen sonst weitestgehend zu. Bis auf das Thema Bio. Das ist ein Zusatzangebot in den Supermärkten. Man muss es nicht kaufen.



Was ist in meinem ersten Beitrag eigentlich sagen wollte: Gurken, Tomaten oder gar Erdbeeren im Dezember zu kaufen ist ein gewisser Luxus. Es ist kein Gemüse, was zu diesem Zeitpunkt (bei uns) geerntet wird; kein Gemüse der Saison. In der globalisierten Welt kann man es natürlich billig importieren (diese Woche sind mir Tomaten aus dem Senegal aufgefallen). Aber ob man diese Auswüchse mitmachen muss?