Zeitgleich zur Grünen Woche protestieren auch in diesem Jahr tausende Menschen für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft in Berlin. Die inzwischen siebte "Wir haben es satt"- Demonstration am Samstag steht unter dem Motto "Wir haben Agrarindustrie satt!" und startete um 12.00 Uhr am Potsdamer Platz. Aufgerufen dazu haben rund 100 Organisationen, darunter Verbände von konventionell und ökologisch wirtschaftenden Bauern, Natur- und Tierschützern sowie kirchliche Hilfswerke. Ein Teil der Demonstranten reiste aus Blankenfelde (Teltow-Fläming) mit dem Traktor nach Berlin.