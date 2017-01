Grüne Woche #IGW2017 - Hausmannskost meets Streetfood & Craft Beer

19.01.17 | 20:15 Uhr

Angestaubt mag noch ihr Name klingen, der sich übrigens von den grünen Lodenmänteln der Besucher der Vergangenheit ableitet. Die Internationale Grüne Woche selbst dreht sich heutzutage längst auch um Trends wie Craft Beer, Streetfoot und Urban Gardening.



Ob Gulasch und Tokajer-Wein aus dem Partnerland Ungarn, koreanische Pfannkuchen, Pulled Pork oder mit Sepia-Tinte gefärbte schwarze Pommes: Die am Donnerstag eröffnete Internationale Grüne Woche wird bis zum 29. Januar wieder kulinarisch Interessierte an den gedeckten Tisch locken. Doch "Fressa" – wie die Messe in Berlin früher genannt wurde - mit kostenloser Verkostung war einmal, heute wird auf der Grünen Woche für die meisten Häppchen zumindest ein kleiner Obolus verlangt. Auf der Messe darf aber auch in diesem Jahr nicht nur gegessen und getrunken werden. Die Besucher können Tiervorführungen ansehen oder durch Blumenwelten schlendern. Alljährlich ist die Blumenhalle ein absolutes "Muss". Hier wird 2017 auch Wissenswertes zu Trends wie Urban Gardening geboten.

In der Markthalle 12 lockt das Außergewöhnliche

Die meisten Besucher jedoch kommen durchaus, um zu schlemmen. Und ob Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch oder Molkereiprodukte: Die Auswahl auf der Messe ist schier riesig. An den 1.600 Ständen der Aussteller aus rund 65 Ländern locken werden die Geschmacksnerven international verwöhnt. Wer als Besucher das Außergewöhnliche sucht, sollte sich in der neuen Markthalle 12 überraschen lassen. Hier wollen die Veranstalter in diesem Jahr Trends wie Craft Beer und Street Food aufgreifen, wie der Sprecher der weltgrößten Agrarmesse, Wolfgang Rogall, ankündigte. Unverändert im Blickpunkt stünden dagegen selbstverständlich auch regionale Produkte. So gibt es in der Brandenburg-Halle auch in diesem Jahr wieder Spreewälder Gurken, Obst und Gemüse aus Werder, Kuchen, Brot und Wurst aus Eberswalde oder Golßen: Die märkische Land- und Ernährungswirtschaft will mit regionalen Produkten von rund 75 Anbietern für die Mark werben. Auch die Hauptstadt ist vertreten. Insgesamt 20 Aussteller aus Berlin präsentieren gemeinsam mit dem Bundesland Sachsen in einer Halle ihre Highlights.

Russland fehlt schon zum zweiten Mal

Dass Ungarn für mehr als Lecsó, Salami und Lángos steht, zeigt das diesjährige Partnerland in einer kompletten Halle unter dem Motto "Traditionsreich, Vielfältig, Natürlich: Ungarn". Die Messebeteiligung Ungarns hat indes Tradition: 1972 nahm das Land zum ersten Mal an der Grünen Woche teil. Erst im Jahr 2010 war Ungarn außerdem zum ersten Mal Partnerland der Messe. Nicht mit dabei als Aussteller ist zum zweiten Mal infolge Russland. Zuvor hatte das Land seit 1993 ununterbrochen teilgenommen. Von 2006 bis 2015 war es sogar einer der größten Aussteller. Grund für die Abstinenz auf der Messe sind erneut die Wirtschaftssanktionen, die die EU in der Krim-Krise gegen Russland verhängt hat. Im Sommer 2014 hatte Putin im Gegenzug ein Embargo gegen westliche Agrarprodukte verhängt, das bis heute gilt und auch deutschen Bauern zu schaffen macht.

