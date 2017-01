Zufriedenheit bei den Brandenburger Ausstellern auf der Grünen Woche: Zwei Drittel gaben in einer Umfrage des Landwirtschaftsministeriums an, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein möchten. Die Umsätze bei der Messe direkt sind für viele nicht entscheidend.

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) zog ein positives Fazit der Grünen Woche. "Die Stimmung unter den brandenburgischen Ausstellern ist gut", erklärte er am Sonntag. "Die Umsätze entsprechen in den allermeisten Fällen den Erwartungen, wobei es gerade bei einer Grünen Woche nicht in erster Linie um Messe-Umsätze geht, sondern um den direkten Kontakt, um den Vergleich mit den Angeboten der Wettbewerber, um Information und Erfahrungsaustausch. Regionalität wird auch vom Handel immer stärker nachgefragt."

Die weltgrößte Agrarmesse hat den Ausstellern in diesem Jahr höhere Umsätze eingebracht. Mit 48 Millionen Euro gaben die Besucher rund eine Million Euro mehr aus als 2016, wie die Veranstalter in einem vorläufigen Fazit am Samstag in Berlin mitteilten. Mit knapp 400.000 erwarteten Gästen lag die Zahl auf dem Vorjahresniveau.



Im Durchschnitt zahlte jeder Besucher mehr als 120 Euro. Rund ein Viertel davon für Essen und Trinken auf der Messe, den Rest für Warenkäufe und -bestellungen.