Grüne Woche in Berlin

Spreewälder Gurken, Obst und Gemüse aus Werder, Kuchen, Brot und Wurst aus Eberswalde oder Golßen: In der Brandenburg-Halle bei der Grünen Woche ist der Tisch wieder reich gedeckt. Zudem gibt es neue Anbieter zu entdecken.

Auf der Grünen Woche (20. bis 29. Januar) werden in diesem Jahr etwa 75 Anbieter aus Brandenburg vertreten sein und mit regionalen Produkten die märkische Land- und Ernährungswirtschaft repräsentieren. Die Brandenburg-Halle ist damit ausgebucht, sagte Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch in Berlin.

Einige Firmen seien neu dabei, andere bereits alte Hasen, so Vogelsänger weiter. Auch kleine Betriebe, für die eine ganze Woche auf der weltweit größten Agrarmesse zu aufwendig sei, könnten tageweise mit von der Partie sein.