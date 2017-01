Auf der Grünen Woche in Berlin findet am Montag der traditionelle Brandenburg-Tag statt. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarminister Jörg Vogelsänger (beide SPD) besuchen dabei am Vormittag die mehr als 200 Aussteller in der Brandenburg-Halle.

Im Tagesprogramm werden Sieger verschiedener Wettbewerbe zum ländlichen Raum ausgezeichnet. Auf der großen Bühne wird zudem der Staffelstab an den Ausrichter des diesjährigen Brandenburger Dorf- und Erntefestes übergeben. Gastgeber ist im September Raddusch im Kreis Oberspreewald-Lausitz. Am Abend empfängt Agrarminister Vogelsänger zudem Vertreter der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie von Verbänden.



Bereits seit 25 Jahren ist Brandenburg auf der Ernährungsschau mit einer eigenen Halle vertreten. In diesem Jahr werden an 75 Ständen märkische Produkten vorgestellt.