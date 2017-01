Bis 29. Januar in den Messehallen

Seit Freitag kommen Häppchen-Fans in Berlin wieder zum Zuge: Die Grüne Woche - die alljährliche Ausstellung von Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau - ruft ans mitunter exotische Büffet. Partnerland ist Ungarn. Zum ersten Mal mit dabei ist Kambodscha.

In den Berliner Messehallen hat am Freitagvormittag die Grüne Woche begonnen. Bei einem Eröffnungsrundgang am Morgen informierten sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) zum Beispiel über das Thema Resteverwertung.

Jetzt können sich auch das Fachpublikum und andere Besucher an den Ständen umsehen. Für die Besucher wurden zudem erneut die Blumenhalle und ein Erlebnisbauernhof aufgebaut, neu ist eine Markthalle mit Spezialitäten von Manufakturen.