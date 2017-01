Audio: Inforadio | 17.01.2017 | Sylvia Tiegs

Kochen im Alltag neu lernen - Frisch gekocht statt Fertiggericht

17.01.17 | 14:40 Uhr

Fertiggerichte: ja. Selber kochen: eher nicht. Laut Ernährungsreport der Bundesregierung bereiten sich nur 39 Prozent der Deutschen ihr Essen frisch zu – auch wenn Kochsendungen der Hit sind. Ein Kurs fürs Kochen im Alltag soll helfen. Sylvia Tiegs war dabei.

Was bringt zehn Leute zwischen Anfang 20 bis Anfang 70 dazu, sich an einem kalten Winterabend nicht aufs warme Sofa zu kuscheln, sondern in eine Kochschule zu gehen, die Schürze umzubinden und am Herd zu schuften? Ganz einfach, sie koche einfach immer dasselbe, sagt die dunkelhaarige, gut gelaunte Wika. "Einfach langweilig und deswegen bin ich hier". Auch Wolf-Dieter hat sich aufgemacht in den Laden "Goldhahn & Sampson" im Prenzlauer Berg. Er ist der Mann, der Kohlrouladen kann. Drei Stunden hat das gedauert, berichtet der fröhliche Rheinländer. Am Wochenende gehe das ja - aber unter der Woche?! "Da muss ich eben üben, in einer halben Stunde was Ordentliches zu machen."

Zu müde zum Kochen

Lisa Shoemaker hat den Kurs "Kochen für den Alltag" schon seit Jahren im Repertoire - und er ist immer ausgebucht. Was hört sie am häufigsten? Keine Zeit zum Kochen, müde nach der Arbeit, keine Energie, sich stundenlang in die Küche zu stellen. Deshalb geht es in ihrem Kurs um Gerichte, die schnell gehen, und welche Grundvorräte man dazu in der Küche haben sollte. Vor die Theorie hat Lisa die Praxis gesetzt. Ihren größten Knaller der schnellen Küche zündet sie gleich zur Begrüßung. Vor zehn ungläubigen Augenpaaren schüttet Lisa zwei kleine Tütchen Kartoffelchips in eine beschichte Pfanne, gibt sechs verquirlte Eier drauf und ein paar Tiefkühlerbsen mit rein.

Alles schön angerichtet, zu Hause muss man dann selber ran

Die Chips kriege man zur Not ja an der Tankstelle, Eier und Gemüsereste sind mit etwas Glück noch im Kühlschrank, meint Lisa, während sie das Gebrutzel auf einem Teller wendet. Heraus kommt eine Frittata, man könnte auch Tortilla sagen. Leicht misstrauisch greift die Teilnehmer-Runde nach den Stücken vom Probierteller - und stellt fest: lecker! Felix - jung, berufstätig und eher zögerlich am Herd - ist begeistert vom Tempo. So einfach allerdings geht es dann nicht weiter im Kochkurs. Auf dem Programm steht selbstgemachte Tomatensauce mit Sellerie, Möhrchen und Zwiebeln - wer mag auch Knoblauch. Teilnehmerin Doreen guckt leicht beunruhigt. Die junge Mutter überlässt das Kochen sonst ihrem Ehemann André, der auch hier ist. Tomatensoße geht bei Frau Doreen so: "Tomaten aus der Büchse, ein bisschen Sahne oder Milch, Salz und Pfeffer."

Gelassen im Topf rühren

Aber nun schnippelt Doreen brav Soßengemüse, auch die übrigen Laienköche sind gut ausgelastet. Denn Kursleiterin Lisa lässt eine ganze Palette von Gerichten kochen - keines soll im Schnitt länger dauern als 30 oder 40 Minuten. Christine - etwas müde, ernstes Gesicht - lebt überwiegend von Tiefkühlkost. Hier soll sie jetzt Koriandersamen und Pimentkörner im Mörser zermahlen. Die Gewürze an sich findet Christine toll, den Arbeitsgang nicht so. Er dauert ihr viel zu lang. Andere dagegen rühren gelassen in Topf und Pfanne - zum Beispiel Heino, ein groß gewachsener und sehr entspannter Pensionär. Heino hat den Auftrag, Fenchel mit Kardamom und Wermuth zu schmoren. Macht er gern, denn Heinos Alltagsküche besteht vor allem aus einer Art der Resteverwertung, die er selbst "Hoppeldipoppel" nennt.



Äpfel schnippeln für den Nachtisch

Auch Familienkoch André sieht Licht am Küchenhorizont. Er hat gerade einen raffiniert gewürzten Gemüseauflauf aus dem Ofen geholt und mit der Soße von Ehefrau Doreen kombiniert. Mal was anderes als die ewige Salz-Pfeffer-Paprika-Küche, die er sonst immer koche, sagt André. So schnippeln und brutzeln sich die Alltagsköche unter Lisa Shoemakers Aufsicht wacker durch den Abend: Hähnchenbrust mit Salzzitronen, Pasta mit Salbei-Sahnesoße, Saltimbocca-Schnitzelchen, Panna Cotta - und noch viel mehr. Nur wenig misslingt, das meiste schmeckt schon bei der Herstellung köstlich. Wika, die Frau mit den immer gleichen Gemüsepfannen, ist beeindruckt: So abwechslungsreich kann schnelle Alltagsküche sein. Wika ahnt aber schon, dass das Einkaufen im Alltag abseits von bewährten Pfaden laufen muss. Nach der dritten Probierrunde ist es deshalb Zeit für Lisa Shoemaker, ein Wort über Vorratshaltung zu verlieren. "Gewürze kann man mit Freunden teilen und für 50 Euro lässt sich die Speisekammer mit einer Grundausstattung aus Konserven und Fertigprodukten bestücken", meint die Köchin. Lisa Shoemaker gibt ihren Kursteilnehmern eine lange Liste mit Vorratstipps und Rezepten mit nach Hause. Und noch einen Rat: Überfordert Euch nicht! Ungeduld und zu viel Ehrgeiz sind in der Alltagsküche fehl am Platz. Der jüngste und unerfahrenste Teilnehmer des Abends - Julius - hat trotzdem Mut gefasst, und einen Vorsatz: einfach mal kochen.