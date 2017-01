Brote, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Wurst: Längst nicht alle Lebensmittel, die auf der Grünen Woche zum Verkosten und Kaufen angeboten wurden, wurden tatsächlich verspeist. Bis zum Sonntag, dem letzten Tag der weltgrößten Agrarmesse, hat die Berliner Tafel 14 Tonnen übrig gebliebene Speisen eingesammelt.

Wie die Vorsitzende der Tafel, Sabine Werth, am Montag mitteilte, brachten Helfer die Lebensmittel an den Abenden der zehn Messetage in verschiedene soziale Einrichtungen. So haben zum Beispiel Obdachlose in Notübernachtungseinrichtungen von den Essensspenden profitiert, genauso wie Bedürftige in der Stadt- und Bahnhofsmission.