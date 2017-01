Audio: Inforadio | 24.01.2017 | Marie Asmussen

Tierschutz in Bodenhaltungsställen - Wo Hühner gackern, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist

24.01.17 | 10:13 Uhr

In Deutschland sind Käfige für Legehennen seit Jahren verboten und neuerdings werden den Hühnern auch nicht mehr die Schnäbel gekürzt. Dieses Mehr an Tierwohl hat praktische Auswirkungen im Hühnerstall - zum Beispiel in Bestensee. Von Marie Asmussen

Zu den Hühnern geht es nur in Schutzkleidung - wegen der nach wie vor akuten Vogelgrippe. Richard Geiselhart ist Geschäftsführer der Landkost GmbH in Bestensee (Dahme-Spreewald), einem der größten Eierlieferanten in Deutschland. Der gelernte Landwirt aus dem Allgäu hat sich auch einen Einmal-Overall und Plastiktütenschuhe angezogen. 5.000 braune Legehennen leben in diesem langgestreckten Stallabteil - in konventioneller Bodenhaltung. Es ist voll, aber die Tiere haben Platz, sich zu bewegen. Viele spazieren herum, scharren und picken in der dicken Mulchschicht auf dem Boden. Andere rupfen an Ballen aus grobem Heu, die als Spielzeuge an langen Ketten von der Decke herunterhängen. Wieder andere hocken auf ihren Sitzstangen. Richard Geiselhart greift sich eine dieser Hennen von der Stange. Die trägt - wie alle ihre Artgenossinnen hier - den Schnabel so, wie er ihr gewachsen ist: "Dieses Huhn hat jetzt einen Oberschnabel, der deutlich über den Unterschnabel ragt", sagt Geiselhart. Und der Oberschnabel, der ist spitz.

Bianca Schumann kennt sich mit Hühnern aus

Schnäbel scharf wie Rasiermesser

Die Schnabelspitze eines Huhnes kann sogar so scharf sein wie ein Rasiermesser. Das wehrhafte Körperteil dient zum Durchsetzen der sprichwörtlichen Hackordnung: der Hierarchie in der Gruppe. Gleichzeitig ist der Schnabel ein hochsensibles Tastorgan, mit dem die Hühner ihr Futter finden. Bis vor kurzem noch wurden die Schnäbel gleich nach dem Schlüpfen bei den Küken entfernt. Mit einem heißem Draht oder Messer, später dann mit Infrarotstrahlen. Das soll schonender gewesen sein. Wegen der vielen Nerven in der Schnabelspitze dürfte es trotzdem wehgetan haben.

Man muss die Hennen viel mehr beobachten

Mit ihren jetzt unversehrten Schnäbeln können die Hennen allerdings auch Unheil anrichten: Sie können ihren Artgenossinnen Federn ausreißen und sie blutig picken. Deshalb muss man sie viel genauer beobachten als früher, und dafür ist hier die Farmleiterin Bianca Schumann verantwortlich. Die 45-Jährige arbeitet seit 1988 schon in dem Betrieb in Bestensee, und wenn jemand Hühner versteht, dann sie.

Hühner mit einem Pickblock

Bianca Schumann sagt, sie merke es einfach, ob es den Hühnern gut geht oder ob ihnen irgendwas fehlt: "Ich höre es am Gackern, dass es den Hühnern gut geht. Jetzt klingt es entspannt. Wenn es denen nicht gut geht, sind sie still oder relativ laut, also lauter als jetzt", sagt sie.

Picken kann auch Nährstoffmangel sein

Auf dem Boden liegt eine verlorene Feder. Eine der Hennen pickt sie kurz auf, lässt sie aber sofort wieder fallen. Das ist ein gutes Zeichen, sagt Bianca Schumann. Federfressen ist nämlich ein Symptom für Nährstoffmangel. In diesem Fall futtern die Hühner erstmal ausgefallene Federn vom Boden, danach gehen sie ihren Stallnachbarinnen ans Gefieder. Ein solches Gerupfe kann man verhindern, indem man rechtzeitig die Zusammensetzung des Futters ändert. Um die Hühner zu beschäftigen und ihre Schnäbel stumpf zu machen, stehen im ganzen Stall verteilt Pickblöcke. Das sind feste Klumpen aus einem Mix von Getreide, Mineralien und Muschelschalen, in Schüsseln zusammengepresst. Die Hühner picken ausdauernd auf dem harten, rauen Material herum und entschärfen dabei ihre Schnäbel.

Mehr zum Thema Diskussion um ein neues Tierwohl-Siegel - Wie gut soll es den Tieren gehen? Tierschutz wollen alle, aber zu teuer soll das Fleisch dann doch nicht werden. Ein staatliches Tierwohl-Siegel soll Verbrauchern dabei jetzt aus der Verlegenheit helfen. Nicht alle halten das für ein Allheilmittel – und in Brandenburg sind Tierschützer sowieso ziemlich desillusioniert.

Obwohl Bianca Schumann jahrzehntelange Erfahrung mit Geflügel hat, ist es für die Farmleiterin eine große Herausforderung, jetzt Hühner mit ausgewachsenen Schnäbeln zu betreuen. Insgesamt aber zieht sie eine positive Bilanz: "Eigentlich ist es schon besser, dass die Schnäbel nicht mehr behandelt werden."

Wenn Blut fließt, gibt es kein Halten mehr

Allerdings muss man die Tiere jetzt immer im Auge haben. Denn wenn erstmal Blut fließt, dann gibt es kein Halten mehr, dann hacken alle mit, sagt der Landkost-Geschäftsführer Richard Geiselhart. In der Natur sei es genau dasselbe, da würden die schwachen Tiere, die nicht überlebensfähig seien, dann meistens noch von ihren Artgenossen getötet. "Bei den Hühnern ist es natürlich nicht ganz so krass", erklärt Geiselhart. "Aber man kann solche Opfertiere – es gibt Tätertiere und Opfertiere – tatsächlich finden, identifizieren und rausnehmen.

Als man in Bestensee vor anderthalb Jahren mit der Umstellung auf ungekürzte Schnäbel begonnen hat, wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Außerdem gab es extra Schulungen für das ganze Stallpersonal, damit jeder weiß, worauf zu achten und was im Pickfall zu tun ist. Etwa wenn die Hennen nervös werden, weil beispielsweise das Wetter umschlägt. Manchmal genügt dann ein Leckerli, eine Extra-Portion Weizenkörner, um die Tiere zu beruhigen. Wenn die Hühner das Picken aber gar nicht lassen wollen, dann muss man ihnen zur Not mal das Licht abdrehen.

Manchmal hilft nur noch Verdunklung

Das bedeute nicht, dass man das Licht vollständig abschalte, sagt Geiselhart: "Man kann das Licht etwas reduzieren, bis wieder Ruhe eingekehrt ist, und es dann langsam wieder hochnehmen." Meistens seien die Gründe für die Pickereien recht banal, aber man müsse sie natürlich sofort fest- und abstellen. Diese Mühe mussten sich Legehennenhalter vorher nicht machen, denn ohne die scharfe Schnabelspitze konnten sich die Hühner ja nichts tun. Durch den Verzicht auf das Schnabelkürzen ist in diesem Stall nicht automatisch die pure Hühneridylle ausgebrochen. Bodenhaltung im großen Stil ist und bleibt etwas anderes als kleinbäuerliche Romantik. Aber die Tiere hier leben jetzt artgerechter - unter wirtschaftlichen Bedingungen.