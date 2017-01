Tierschutz wollen alle, aber zu teuer soll das Fleisch dann doch nicht werden. Ein staatliches Tierwohl-Siegel soll Verbrauchern dabei jetzt aus der Verlegenheit helfen. Nicht alle halten das für ein Allheilmittel – und in Brandenburg sind Tierschützer sowieso ziemlich desillusioniert.

Umfragen besagen, dass den Deutschen der Tierschutz immer wichtiger wird: Laut Ernährungsreport 2017 des Landwirtschaftsministeriums sind 88 Prozent der Deutschen bereit, mehr für Fleischwaren zu bezahlen, wenn die Tiere dafür besser gehalten werden.

Hartmut Aust vom Brandenburger Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft hat da so seine Zweifel: "Gehen Sie mal im Sommer, wenn die Menschen in den Parks grillen, in den Supermarkt - dann werden Sie sehen, welche Fleischfächer leer sind: immer die mit dem billigen Fleisch", sagt Aust.

Ihm gehe es vor allem darum, trotz Tierschutz die wirtschaftliche Grundlage der Brandenburger Landwirte nicht zu gefährden, sagt Aust rbb|24. Ein staatliches Siegel zum Tierwohl, wie es der Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt jetzt zum Auftakt der Grünen Woche vorgestellt hat, finde er aber grundsätzlich sinnvoll.