Der deutsche Klimaschutzplan sollte wichtige Weichen für die Zukunft der Braunkohle in der Lausitz stellen. Konkret sollte er nach dem Willen des Umweltministeriums und des für die Energiewende zuständigen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium ein staatliches Verbot für Investitionen in neue Tagebaue und Kohlekraftwerke festschreiben. Brandenburgs Landesregierung hatte zwar bereits die Genehmigung für die Erweiterung des Tagebaus Welzow-Süd ab 2028 gegeben. Auch eine Erweiterung des Tagebaus Jänschwalde ist bislang noch nicht vom Tisch. Laut einer Analyse der Agora Energiewende würde sich das aber nicht mit den Zielen des Klimaschutzplans vertragen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Dienstag in der rbb-Abendschau gesagt, zuletzt sei auf Bundesebene diskutiert worden, "die Braunkohle politisch und ideologisch gewollt kurzfristig aus dem Spiel zu nehmen". "Das werden und können wir nicht akzeptieren", kündigte Woidke an. Brandenburg brauche keinen erneuten "Strukturbruch" wie 1989/90.

In einem Brandbrief schrieb Woidke am Dienstag an Hendricks, Energieminister Gabriel und Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU): "Die Formulierungen zur Kohleverstromung sind aus industriepolitischer aber auch aus energiepolitischer Sicht untragbar." Bislang seien erneuerbare Energien nicht in der Lage, den Industriestandort Deutschland mit sicherer und preiswerter Energie zu versorgen.

Laut Energie-Staatssekretär Baake solle ein möglicher Kohleausstieg jedoch im Konsens mit allen Beteiligten in einer Kommission verhandelt werden. Zudem solle es Strukturhilfen für die Lausitz geben. Als mögliches Ausstiegsdatum für das letzte Kraftwerk hatte Baake 2040 bis 2045 benannt.