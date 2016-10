Interview | Weltklimavertrag und Lausitzer Kohle - "Die Braunkohle-Bekenntnisse sind Teil des politischen Spiels"

05.10.16 | 15:53 Uhr

Die EU hat den Weltklimavertrag in Kraft gesetzt - trotzdem hält die Brandenburger Landesregierung weiterhin an der klimaschädigenden Braunkohle fest. Doch spätestens 2018 wird Ministerpräsident Woidke dem Kohle-Ausstieg zustimmen, meint Christoph Podewils vom Thinktank "Agora Energiewende".

rbb|24: Herr Podewils, Die EU hat den Klimavertrag von Paris ratifiziert (tagesschau.de), in einem Monat könnte er in Kraft treten. Was bedeutet das für die Planung neuer Braunkohle-Tagebaue in Brandenburg? Christoph Podewils: Der Weltklimavertrag hat sehr ambitionierte Ziele gesetzt für die Verminderung des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes. Auf Deutschland bezogen liegen diese Ziele am oberen Rand dessen, was wir bisher für uns angestrebt haben. Deshalb gibt es für neue Braunkohleprojekte absolut gar keinen Platz mehr.

EPH, der neue Eigentümer der Braunkohle-Tagebaue und Braunkohle-Kraftwerke in der Lausitz, will bis Weihnachten bekannt geben, ob er trotzdem am Aufschluss der Tagebaue Welzow-Süd II und Jänschwalde Nord festhält. Glauben Sie, dass EPH vorhat, die Klimaziele zu konterkarieren? EPH kennt die Rahmenbedingungen ganz genau, das wissen wir. Wenn sie am Aufschluss festhalten sollten, kann man eigentlich nur zwei Schlüsse daraus ziehen: Entweder wettet EPH darauf, dass Deutschland seine Klimaschutzziele nicht einhält, oder es wettet darauf, dass das Unternehmen dafür entschädigt wird, dass die Braunkohle im Boden bleibt.

Zur Person Christoph Podewils ist Pressesprecher des einflussreichen Thinktanks "Agora Energiewende", der wissenschaftliche Studien zu zentralen Herausforderungen der Energiewende erstellt. Die Ergebnisse werden regelmäßig mit hochrangigen Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Der frühere Direktor von "Agora Energiewende", Rainer Baake, ist seit 2014 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und dort federführend für die politische Gestaltung der Energiewende zuständig.



Sollte die Brandenburger Landesregierung wegen des Weltklimavertrages also die Genehmigung verweigern, falls EPH am Aufschluss der Tagebaue festhält? Sie muss keine Genehmigung zurückziehen, weil das Genehmigungsverfahren mehrstufig ist, es würde ausreichen, wenn die Landesregierung die nächste Genehmigung nicht mehr erteilen würde. Vor diesem Schritt müssten sicherlich Gespräche zwischen Landesregierung und Bundesregierung erfolgen, bei denen man auslotet, wie ein langfristiger Ausstieg aus der Braunkohle erfolgen kann, denn eins ist ja auch klar: Niemand will, dass von heute auf morgen in der Lausitz die Lichter ausgehen und die Bagger stillstehen. Es ist völlig klar, wieviele Arbeitsplätze daran hängen und was die Braunkohle für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region bedeutet. Wichtig ist deshalb, dass man eine langfristige Perspektive eröffnet und einen Konsens darüber aushandelt, wie man mit dieser Aufgabe umgeht. Denn dass sie angegangen werden muss, ist seit dem Klimaschutzabkommen so klar wie niemals zuvor. Wie ein sozialverträglicher Braunkohle-Ausstieg aussehen kann, hat die Agora Energiewende ja in ihrem vor einem halben Jahr veröffentlichten Impulspapier "Was bedeuten die Klimaschutzziele für die Braunkohleregion?" skizziert. Hat die Landesregierung denn bislang auf diesen Vorschlag reagiert? Wir reden mit der Brandenburgischen Landesregierung schon, und wir sehen auch, dass sie deutlich gesprächsbereiter geworden ist und ein bisschen mehr in die Zukunft schaut. Sie hat kürzlich eine Studie der BTU Cottbus und der TU Dresden veröffentlicht, die empfiehlt, den Strukturwandel aktiv anzugehen (Link als PDF) Zudem wurde die Lausitzrunde mit Bürgermeistern in der Lausitz ins Leben gerufen, an der jüngst auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel teilgenommen hat, so dass wir schon sehen, dass sich einiges bewegt in der Lausitz.

Reaktionen aus der Region Monika Schulz-Höpfner (CDU) ist Vorsitzende des Kreistages Spree-Neiße und wohnt in dem Dorf Atterwasch, das einem möglichen Tagebau Jänschwalde Nord weichen müsste. Zur Ratifizierung des Weltklimavertrages durch die EU sagte sie dem rbb: "Wir haben natürlich die Hoffnung, dass jetzt keine neuen Tagebaue mehr aufgeschlossen werden, aber es kommt jetzt darauf an, wie das Weltklimaabkommen in Deutschland umgesetzt wird. Da gibt es den Klimaplan, wir werden sehen, wie er aus dem Kabinett wieder heraus kommt. Wenn man den Plan weichspült, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Das wäre eine Blamage für ganz Deutschland."



Dennoch hat Ministerpräsident Woidke erst kürzlich in einem Interview mit der Lausitzer Rundschau bekräftigt: "Das größte Risiko für die Region und die Steuerzahler wäre ein schneller Kohleausstieg" und hinzugefügt: "Es hilft ja nicht, Klimaschutz - der mir sehr wichtig ist - in deutschen Grenzen zu diskutieren." Wäre es nicht klüger, sich ehrlich zu machen und zu sagen: Neue Tagebaue in der Lausitz sind nicht vereinbar mit dem Klimaschutz? Eine Landesregierung ist immer bestrebt, das Beste für das Land und die Region herauszuholen. Vor dem Hintergrund ist es aus Sicht der Landesregierung wahrscheinlich nicht dumm, erstmal eine Verhandlungsposition aufzubauen. Klar ist aber auch, dass dann verhandelt werden muss. Das kann im Rahmen der Lausitzrunde oder der Innovationsregion Lausitz geschehen oder im Rahmen der Kommission, die Bundeswirtschaftsminister Gabriel einsetzen will, in der es auch um Klimaschutz und Industriepolitik geht. Von daher würde ich die Aussagen des Ministerpräsidenten als Teil des politischen Spiels interpretieren. Dieses "politische Spiel" hat aber schon dazu geführt, dass im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung auf Intervention des Wirtschafts- und Energieministeriums ein festes Datum für den Kohleausstieg herausgestrichen wurde. So schiedlich-friedlich läuft der Kohleausstieg also keineswegs ab, er wird vielmehr hartnäckig bekämpft. Klar, wenn es keine Widerstände geben würde, dann hätten wir den Ausstieg längst beschlossen. Es ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr viele Interessen berührt, denken Sie alleine an die ganze Bergmanns-Kultur der SPD, das geht tief in die sozialdemokratische Geschichte hinein. So gesehen geht es nicht ohne längere Widerstände ab. Aber das Thema liegt nun wirklich auf dem Tisch. Selbst die Gewerkschaft ver.di, die ja auch Kohlekumpel und Kraftwerker vertritt, hat sich jüngst mit einer Studie dafür ausgesprochen einen schrittweisen und sozial begleiteten Ausstieg aus der Kohle anzustreben.