Raus aus der Braunkohle – rein in die Gewinnzone

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall vermeldet nach dem Verkauf der deutschen Braunkohlegeschäft in der Lausitz wieder schwarze Zahlen. Im Kerngeschäft sei der Gewinn nach Steuern in den ersten neun Monaten auf 1,8 Milliarden Schwedische Kronen (184 Millionen Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dies sei unter anderem Kostensenkungen zu verdanken gewesen.

Im Vorjahres-Zeitraum hatte Vattenfall noch einen Verlust von 9,7 Milliarden Kronen (knapp eine Milliarde Euro) gemeldet - und Steuer-Vorauszahlungen in Millionenhöhe von Kommunen in der Lausitz zurück gefordert. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hatte dem Konzern im Frühjahr deshalb "Finanzakrobatik" vorgeworfen.

Von dem nun ausgewiesenen Gewinn haben die Brandenburger Kommunen allerdings nichts, da die Abgaben von Vattenfall auf Schätzungen des erwarteten Gewinns basierten.