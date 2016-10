Kurz vor dem Betriebsübergang an den neuen Eigentümer EPH hat der schwedische Energiekonzern Vattenfall noch einmal Steuern in Millionenhöhe von Lausitzer Kommunen zurückgefordert. Allein das Amt Peitz, auf dessen Gebiet das Kraftwerk Jänschwalde liegt, muss mehrere hunderttausend Euro zurückzahlen. Auch Cottbus hat für 2010 eine erneute Rückforderung in Höhe von einer Million Euro bekommen, Spremberg soll ebenfalls Rückzahlungen in Millionenhöhe leisten.

Die Rückforderungen bringen die Haushalte der betroffenen Kommunen in enorme Schieflage. Laut Vattenfall sind sinkende Strompreise und der Atomausstieg der Grund für die Unternehmensverluste und die daraus resultierenden Rückforderungen.

Das Land stellt den betroffenen Kommunen Ausgleichszahlungen nur in Verbindung mit Steuererhöhungen für die Bürger in Aussicht. Die Lausitzer Tagebaue und Kraftwerke waren vergangenen Freitag offiziell in den Besitz des neuen Eigentümers EPH übergegangen. In der kommenden Woche will sich das tschechische Konsortium in der Lausitz zur ersten Aufsichtsratssitzung treffen.