Es war eine streckenweise hitzige Diskussion im Cottbuser Club "Bebel". Die rbb-Radiowelle Antenne Brandenburg hatte für Dienstagabend zum Stammtisch zur Zukunft der Energie in der Lausitz geladen, gekommen waren Bundes- und Landespolitiker, ein Vertreter der Umweltorganisation Greenpeace und direkt vom Kohlebergbau betroffene Anwohner. Auch der Vattenfall-Nachfolger LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG), an diesem Tag erst unter dem Dach des tschechischen EPH-Konzerns offiziell aus der Taufe gehoben, schickte einen Vertreter an den Diskussionstisch.

Welche Rolle LEAG beim Energie-Strukturwandel in der Lausitz spielt, dazu ließ sich Wolfgang Rolland, Leiter der Unternehmenskommunikation, nicht in die Karten schauen: "Wir werden jetzt in die Gespräche eintreten mit EPH zur Frage der Fortführung der Tagebaue", sagte er. Für definitive Aussagen sei es noch zu früh.

Ginge es nach Monika Schulz-Höpfner, stünden neue Tagebaue gar nicht zur Diskussion. Die CDU-Kommunalpolitikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete wohnt in Atterwasch, einem seit Jahren von der Abbaggerung bedrohten Dorf im Landkreis Spree-Neiße. "Wer kann denn ernsthaft meinen, wir wollen neue Tagebaue aufschließen? Ich befürchte für die Einwohner der Gemeinde: Es wird ein Desaster, wenn es tatsächlich so kommt", sagte sie. "Dann würden da nämlich tatsächlich Ruinen stehen - und der Tagebau würde gar nicht mehr benötigt werden."