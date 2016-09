Protest gegen Braunkohle in der Lausitz

Im Dorf Proschim (Spree-Neiße), das von der Abbaggerung bedroht ist, haben Braunkohlegegner am Dienstag einen Apfelbaum der Sorte "Rheinische Schafsnase" gepflanzt. "Der Baum aus dem rheinischen Braunkohlerevier soll ein Symbol des Widerstandes gegen die Dörfervernichtung durch fehlgeleitete Politik in Ost und West sein", erklärte Karin Noack von der Allianz für Welzow bei der Pflanzaktion am Dienstag.