"Wir lassen die Länder bei der Bewältigung der Folgen des Braunkohleabbaus nicht allein", erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Die Einigung gebe den Beschäftigten der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft (LMBV) Perspektive und Sicherheit. Sie sei aber auch eine gute Nachricht für den Boden- und Gewässerschutz in der Lausitz, in Mitteldeutschland und Thüringen. Die Einigung muss noch von den betroffenen Landeskabinetten gebilligt werden. Im Frühjahr 2017 soll dann das sogenannte sechste Verwaltungsabkommen vom Bundesfinanzminister, der Bundesumweltministerin und den Landesministern unterzeichnet werden. Nach der Wende waren zahlreiche Gruben in Ostdeutschland aus DDR-Zeiten stillgelegt worden. Um diese Flächen zu sanieren, schlossen Bund und Länder ein Verwaltungsabkommen, das die Finanzierung regelt. Bislang gab es fünf solcher Abkommen, die jeweils über mehrere Jahre laufen; das jetzige noch bis Ende 2017.

Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) begrüßte die Einigung zwischen Bund und Ländern für die Folgejahre. Die Bergbausanierung sei eine Aufgabe, die in der Lausitz noch für Jahrzehnte ein wichtiges Standbein für Arbeit und Beschäftigung sei, sagte er in Potsdam. "Den Eigenanteil des Landes in Höhe von 212 Millionen Euro werden wir selbstverständlich bereit stellen und in der Finanzplanung abbilden."



Christine Herntier, Bürgermeisterin der Stadt Spremberg, sagte dem rbb, es sei wichtig, dass die Maßnahmen für die Bewältigung der Bergbaufolgeschäden kontinuierlich weitergeführt werden können. "Für Spremberg steht die Braune Spree ganz oben", so Herntier. Aber auch die Sulfatbelastung und der Anstieg des Grundwassers seien wichtige Themen.



Winfried Böhmer vom Aktionsbündnis "Klare Spree" sprach von einem "guten Tag für die Lausitz". Jetzt könne man durchstarten, um die geplanten Maßnahmen zu realisieren. Unter anderem müsse man die Sanierung der Zuflüsse im Spreewald in Angriff nehmen.



"Den Beschäftigten ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Olaf Gunder, Betriebsrat der Lausitzer- und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). "Wenn das Verwaltungsabkommen nicht in der Höhe gekommen wäre", betonte Gunder, "wären allein in der LMBV circa 250 Stellen weggefallen."