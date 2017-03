Umweltschützer haben erneut vor hohen Folgekosten durch den Braunkohletagebau in der Lausitz gewarnt. Ein Bauvorhaben der Stadt am geplanten Cottbusser Ostsee in einem früheren Tagebau werde wegen Schadstoffen aus dem Braunkohleabbau voraussichtlich mehr als sieben statt der zunächst geplanten 4,4 Millionen Euro kosten, erklärte die Umweltgruppe Cottbus am Mittwoch. Die Stadtverwaltung bestätigte die Zahlen auf Anfrage.