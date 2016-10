Bauarbeiten am Ostsee haben begonnen

Es sind riesige Erd- und Wassermassen – aber auch Aktenordner, die bewegt werden müssen, bis der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord geflutet sein wird. Der Prozess wird sich vielleicht mehr als zehn Jahre hinziehen. Die Laster haben sich jetzt in Bewegung gesetzt.

Die Bauarbeiten im Überblick: Die Ränder der Grube müssen befestigt und stark abgeflacht werden, um spätere Rutschungen zu vermeiden. Sie dienen künftig als Uferböschung der "Badewanne für Cottbus", wie der ehemalige Lausitzer Braunkohlebetreiber Vattenfall den Ostsee einmal genannt hat. In der Innenkippe, wo bisher die Kohle freigelegt wurde, müssen Sandhügel abgetragen werden, damit an diesen Stellen später die Mindestwassertiefe von zwei Metern erreicht wird und Schiffe fahren können. Mit dem Sand wird wiederum die bisherige Ausfahrt der Kohlezüge aufgefüllt.

Der stillgelegte Tagebau Cottbus-Nord hat sich in eine Großbaustelle verwandelt: Die Braunkohlegrube soll geflutet werden und ein See entstehen: der Cottbuser Ostsee. Die Vorbereitungen dazu sollen bis 2018 abgeschlossen sein, die Flutung selbst bis 2024. 70 Kipplaster sind dafür im Einsatz. Nach Angaben des neuen Tagebaubetreibers LEAG werden zurzeit mächtige Erdmassen bewegt, um den Grubenausgang der früheren Kohlezug-Strecke zu schließen.

Tagebauseen in der Lausitz

Eine Stellungnahme des Umweltverbands "Grüne Liga" lautet: "Der Tagebausee wird die bergbaubedingte Versalzung der Spree mit Sulfat weiter erhöhen. Die Trinkwasserqualität für zwei Millionen Wasserkunden in Berlin und Brandenburg ist dadurch zunehmend bedroht." Somit wird frühestens 2018 mit der abschließenden Genehmigung für die Flutung gerechnet.

Soweit die technischen Hürden, bis der Ostsee voll ist. In bürokratischer Hinsicht gibt es 25 Aktenordner mit Anträgen auf wasserrechtliche Planfeststellung, die geprüft werden müssen und hunderte private Einwände gegen die Flutung. Anwohner, Umweltverbände und Wasserexperten verweisen auf enorme langfristige Risiken des Sees: "Wir Anwohner nördlich des Sees sollen künftig unterhalb des Seewasserspiegels leben. Das macht uns Angst", sagt Sascha Fussan von der Bürgerinitiative "Achtung Ostsee".

Vattenfall hatte den Ostsee als größten künstlichen Badesee Deutschlands geplant, mit einer 19 Quadratkilometer großen Wasseroberfläche. Cottbus soll dann den längsten Strand zwischen Ahlbeck (Ostsee) und Rimini (italienische Adria) bekommen. Ein anderer Vergleich: Er wird dann so groß sein wie der Berliner Müggelsee und an seiner tiefsten Stelle fünfmal so tief.

1981 hatte die Braunkohleförderung begonnen. Bergleute holten in Cottbus Nord 30 Jahre lang Kohle aus der Erde. Der Tagebau wurde Ende 2015 planmäßig stillgelegt.

Mit Informationen von Andrea Marschall