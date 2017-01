Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich gegen ein festes Datum für den Kohleausstieg in Deutschland ausgesprochen. Der SPD-Chef und Vize-Kanzler warnte am Dienstag in Berlin vor einem Überbietungswettbewerb um den schnellsten Kohleausstieg.

"Ich halte davon überhaupt nichts, jetzt eine Jahreszahl zu nennen", sagte Gabriel auf einer Energiekonferenz des "Handelsblatts". Für die Klimaschutzziele müssten natürlich Kohlekraftwerke vom Netz gehen. 13 Prozent würden bereits stillgelegt. Er sei aber sehr dafür, vorher zu klären, welche Bedeutung Kohle für die Energiewende wie lange haben müsse und was den Beschäftigten in den Revieren als Perspektive angeboten werde.