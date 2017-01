Widerstand gegen mögliche LEAG-Pläne - Ein Sternmarsch gegen die Abbaggerung der Dörfer

Drei Dörfern in der Lausitz droht die Abbaggerung. Das sei Heimatzerstörung zugunsten weniger tausend Tonnen Braunkohle, argumentieren die Anwohner. Seit Jahren protestieren sie im Januarfrost - auch an diesem Sonntag.

Bewohner von drei benachbarten Dörfern in Südbrandenburg protestieren am Sonntag gegen den drohenden Abriss ihrer Siedlungen und die Zerstörung der Landschaft durch einen Braunkohlekonzern.



Es ist der inzwischen zehnte Sternmarsch, der in Kerkwitz, Grabko und Atterwasch startet (Spree-Neiße). Hintergrund des Protests ist ein Braunkohlenplanverfahren für einen möglichen neuen Tagebau, das bei der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg läuft. Damit könnte das Grubengebiet Jänschwalde erweitern werden, anstelle der Dörfer, Felder und Wälder entstünden neue Tagebaulöcher. Ob der neue Tagebaubetreiber LEAG die einstigen Vattenfall-Pläne weiterverfolgen wird, ist bislang allerdings noch nicht klar.

Aus den Dörfern zum "Alten Schafstall"

Nach Angaben der Organisatoren treffen sich die Aktivisten am Mittag in den drei Dörfern. Ein wenig zeitversetzt starten sie dann etwa um 13 Uhr und kommen nach gut einer Stunde am "Alten Schafstall" zusammen, einer Wiese zwischen den drei Orten.



In Grabko, Atterwasch und Kerkwitz zeigen viele Bewohner ganz öffentlich ihre Wut gegen die Braunkohle-Pläne. In vielen Vorgärten hängen Plakate, die den Widerstand gegen die Abbaggerungspläne dokumentieren, Transparente sind an Bäumen, Straßenlaternen und Zäunen befestigt. Die Essenz der Botschaften: Keine Landschafts- und Heimatzerstörung zugunsten von Profit.



Braunkohlenindustrie und Politik argumentieren mit Energie-Versorgungssicherheit und mehreren tausend wichtigen Arbeitsplätzen im Tagebau- und Energie-Sektor.

LEAG will bis zum Sommer über neue Tagebaupläne entscheiden

Die Pläne für einen möglichen neuen Tagebau als Erweiterung des Grubengebiets Jänschwalde sind noch in einem vergleichsweise frühen Stadium. Vor Jahren bereits hatte der damalige Betreiber der Kraftwerke und Tagebaue in Brandenburg, der schwedische Staatskonzern Vattenfall, ein Braunkohlenplanverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg einleitet, also eine Art behördliche Prüfung einer möglichen Abbaggerung.



Seit Oktober nun gehören die Gruben und Braunkohlekraftwerke der tschechischen EPH-Gruppe und heißen seitdem Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Die LEAG kündigte unlängst an, dass sie noch vor Sommer 2017 entscheiden werde, ob sie die Öffnung der neuen Tagebaue weiter betreibe.