Klimaschutzplan offenbar so gut wie fertig - Geht es der Kohle jetzt ernsthaft an den Kragen?

08.11.16 | 20:19 Uhr

Das Bundeskabinett soll am Mittwoch im Klimaschutzplan festschreiben, wie Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen reduziert. Während Brandenburgs Ministerpräsident Woidke vor Einschränkungen im Kohletagebau warnt, fürchten die Grünen im Land, dass genau diese fehlen.

Über die Zukunft der Braunkohle in der Lausitz fällt voraussichtlich am Mittwoch eine wichtige Entscheidung. Das Kabinett in Berlin will den seit Monaten debattierten Klimaschutzplan verabschieden. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte dem rbb am Dienstagabend, der Vertrag sei bereits "so gut wie in trockenen Tüchern".



Abschließend wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Sigmar Gabriel am Dienstagabend über den Klimaschutzplan beraten. Nach der Verabschiedung im Kabinett soll Hendricks den Plan bei der Weltklimakonferenz in Marokko präsentieren. Vor allem Passagen zum Kohleausstieg galten bis zuletzt als umstritten. Konkret geht es um ein staatliches Verbot neuer Kohlekraftwerke und Tagebauerweiterungen - das wäre von großer Bedeutung für die Lausitz als Kohlestandort mit tausenden Jobs in der Branche. Am Dienstag kursierten nun Gerüchte, genau diese Passagen seien im Entwurf gestrichen. So twitterte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer, der Einsatz von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) habe sich gelohnt: "Verbot Tagebauerweiterung und Verbot Kraftwerksbau sind raus aus Klimaschutzplan." Eine Bestätigung gab es dafür allerdings noch nicht.

Der Klimaschutzplatz soll festlegen, wie Deutschland seine Verpflichtungen erfüllt, die es mit dem Klimaabkommen von Paris eingegangen ist. Noch offen ist, welche konkreten Maßnahmen nun für die Reduktion vorgesehen sind. Die unklaren Sachlage holt nun kurz vor der Entscheidung noch einmal die Kohle-Gegner und Befürworter auf den Plan. Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete und grüne Klimaexpertin Annalena Baerbock kritsierte, bisher habe es zahlreiche "Verwässerungsversuche und Blockaden" gegeben. So fehlten ein festes Datum für den Kohleausstieg und konkrete Stillegungspläne für Kraftwerks-Blöcke. Ernsthaft angehen könne man das Problem Erderwärmung nur mit konkreten Vorgaben. "Das bedeutet Kohleausstieg, das bedeutet CO2-freie Autos, das bedeutet einen Wandel in der Landwirtschaft. Und all diese konkreten Maßnahmen stehen derzeit in diesem Plan nicht drin." Nach Angaben der Grünen in Brandenburg hieß es zuletzt im Entwurf des Klimaschutzplans: "Die Kohleverstromung wird verringert. Die Reduzierung soll so gestaltet werden, dass Strukturbrüche in den betroffenen Regionen vermieden werden. Neue Kohlekraftwerke und Tagebauerweiterungen würden zu Fehlinvestitionen führen und werden daher unterbleiben." Ein Enddatum oder konkrete Maßnahmen seien jedoch nicht genannt.



Woidke schreibt Brandbrief