In Klingenberg ist 2017 Schluss mit der Kohle

Vattenfall kündigt vorzeitigen Stopp an

Im Berliner Heizkraftwerk Klingenberg soll von Mai nächsten Jahres an keine Braunkohle mehr verbrannt werden. Das teilte der Energieerzeuger Vattenfall am Dienstag mit. Die Kohle-Anlage an der Köpenicker Chaussee werde damit drei Jahre früher stillgelegt als geplant, hieß es.



Vor sieben Jahren hatte Vattenfall zunächst angekündigt, das Kraftwerk an der Rummelsburger Bucht solle ab 2016 keine Braunkohle mehr nutzen; zunächst war ein Umbau in ein Biomasse-Kraftwerk angedacht. 2012 revidierte der Konzern jedoch seine Pläne und sicherte nur noch zu, das mit dem Land Berlin vereinbarte Klimaschutzziel 2020 einhalten zu wollen. Nun schwenkte Vattenfall wieder zurück.