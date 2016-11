An den Protesten hatten an Pfingsten Tausende Demonstranten teilgenommen. Ein Bündnis hatte dazu aufgerufen. Dabei wurde auch ein Tagebau bei Cottbus zeitweise besetzt - Aktivisten unterbrachen den Kohlenachschub zum Kraftwerk Schwarze Pumpe an der Grenze zu Sachsen . Der Betrieb wurde für einen Tag massiv gestört, Vattenfall musste die Leistung drosseln.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es drei Möglichkeiten, wie die Prüfung der Verfahren ausgehen kann: Entweder es gibt Klagen, die Verfahren werden eingestellt oder sie werden an die Polizei zurückgegeben, um weitere Ermittlungen anzustellen.



Es gab bereits Gerichtsprozesse zu den Kohle-Protesten: In der vergangenen Woche verhängte das Landgericht Cottbus in einem Berufungsverfahren gegen eine 20-Jährige eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Laut Urteil verletzte die Aktivistin einen Polizisten bei einer Ankett-Aktion an Bahngleisen. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil sich die Frau bei ihrer Festnahme und im ersten Prozess vor dem Amtsgericht Cottbus geweigert hatte, ihre Personalien zu nennen. Sie saß deshalb zeitweise wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.



In Görlitz war bereits im Juli ein Braunkohle-Gegner ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der damals 27-Jährige störte nach Ansicht des Amtsgerichts die Versorgung des Kraftwerks, indem er sich an Gleise gekettet hatte. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Störung öffentlicher Betriebe sowie Nötigung. Gegen das Urteil wurde allerdings Revision eingelegt, so dass es noch nicht rechtskräftig ist, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.