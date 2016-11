Die Landesplanungsabteilung Brandenburg will am Donnerstag in Cottbus über den Stand der Planungen für die Tagebaue in der Lausitz informieren.

Bisher ist unklar, ob das Eigentümerkonsortium LEAG als neuer Betreiber des Lausitzer Braunkohlreviers die früheren Vattenfall-Pläne weiterverfolgen wird. Parallel laufen beim Land Brandenburg Prüfungen, die Voraussetzung für den Aufschluss von Gruben sind.

In Brandenburg geht es um die Frage, ob der Tagebau Welzow-Süd erweitert und das Revier Jänschwalde um die Grube Jänschwalde-Nord ausgebaut wird.