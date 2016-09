Video: rbb aktuell | 27.09.2017 | Anke Blumenthal und Thomas Bittner

Strukturwandel in der Region - Lausitz bekommt eigene Stabsstelle im BMWi

27.09.16 | 23:26 Uhr

Der Braunkohleausstieg sorgt in der Lausitz für Verunsicherung: Was passiert mit den 8.000 Kumpel im Kohlerevier? Inwieweit unterstützt der Bund die Region? Auf diese und andere Fragen erhoffte sich die Lausitzrunde am Dienstagabend Antworten - und bekam diese auch, und zwar vom Bundeswirtschaftsminister höchstpersönlich.

Bürgermeister und Landräte aus der gesamten Lausitz haben sich am Dienstag in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) getroffen. Dabei ging es um den Strukturwandel in den vom Bergbau betroffenen Orten und auch darum, welche Unterstützung die Region von der Regierung künftig erhalten wird. Braunkohlegegner hatten im Vorfeld die Kompetenz der Lausitzrunde bezweifelt.



Bundeswirtschaftsministerium will eigene Stabsstelle einrichten

Eine Abordnung der 23 kommunalen Amtsträgern versammelte sich am Dienstagabend im Bundeswirtschaftsministerium. Über anderthalb Stunden tauschten sich Bund und Kommunen über die Zukunft der Lausitz aus - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Anschluss an das Treffen erklärten sie, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) habe eine klare Zusage erteilt. "Er wird eine Stabsstelle für den Strukturwandel und die Strukturentwicklung in der Lausitz einrichten", sagte Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg (parteilos), nach dem Treffen. Dies zeige, dass man die Vorstellungen und Ideen der Runde gut habe platzieren können. Zudem habe man Gabriel in den Industriepark Schwarze Pumpe zur Industriekonferenz eingeladen.

Bisher nur Zusagen über 7,3 Millionen Euro

Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Freese (SPD) sagte dem rbb vor dem Treffen, er gehe davon aus, dass Gabriel den Beteiligten die Fördermöglichkeiten aufzeigen werde. "Eine Zusage gibt es ja schon", so Freese im rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. So sollen aus dem Fonds "Regionale Wirtschaftsförderung" 7,3 Millionen Euro fließen. Insgesamt sind laut Kritikern aber insgesamt 250 Millionen Euro nötig, um beispielsweise wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Bei dem Treffen am Dienstag sei noch nicht konkret über Geld gesprochen worden, hieß es.



Kritik: Übernahme verzögert Strukturwandel