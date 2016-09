Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat sich komplett aus dem deutschen Geschäft mit Braunkohle zurückgezogen. Der Verkauf von Kaftwerken und Tagebauen in Brandenburg und Sachsen an den tschechischen Energieversorger EPH wurde am Freitag vollzogen.

Die Lausitzer Braunkohletagebaue und Kraftwerke in Brandenburg und Sachsen gehören dem tschechischen Konzern EPH. Der Verkauf der Braunkohlesparte des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall und damit der Eigentümerwechsel sei am Freitag vollzogen worden, teilte Vattenfall in Berlin mit. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hatten dafür in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben.