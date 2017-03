Unheimlich und leise stehen verwachsene Häuserruinen auf beiden Seiten der Landstraße L522. Lastkraftwägen und Traktoren poltern an dem verwahrlosten Skelett von Haidemühl vorbei. Das Dorf in der Nähe von Welzow im Landkreis Spree-Neiße haben die Anwohner vor rund elf Jahren verlassen.

Schon 13 Jahre zuvor stand fest, dass Haidemühl eines Tages dem Tagebau Welzow-Süd weichen muss. Heute liegt der Ort in Spremberg, rund 20 Kilometer entfernt. 136 Orte in der Lausitz wurden seit 1924 ganz oder teilweise umgesiedelt.

Haidemühl ist darunter eine Besonderheit. Die Häuser gehören dem ehemaligen Betreiber des Glaswerks. Sie stehen nur deshalb noch, weil sich der Eigentümer und der Energiekonzern LEAG nicht einigen konnten. Rund 600 Einwohner hatte der Ort einmal. Kaum einer davon hängt noch am alten Haidemühl.

Das kann Dietmar Quander nicht verstehen. Der Frührentner ist im Dorf tief verwurzelt. Geboren in einer Mietswohnung, aufgewachsen in einer zweiten. Später hat er fast 30 Jahre mit Frau und Kind in derselben Straße gelebt. "Weit bin ich nicht gekommen in Haidemühl."