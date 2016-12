Embryonen im Labor, Zika-Impfstoffe und die Suche nach einem neunten Planeten in unserem Sonnensystem haben nach Einschätzung des US-Fachjournals "Science" das Zeug zum Wissenschafttopthema 2017. Um was geht es dabei genau?

Derzeit gilt in den meisten Ländern die „14-Tage-Regel“, wonach ein Embryo nicht länger als diese Zeit außerhalb des Mutterleibs wachsen darf - eine theoretische Grenze, denn bisher tat dies niemand länger als sieben Tage. Jetzt stellt sich die Frage: Sollten Forscher die Grenze künftig überschreiten, möglicherweise auf bis zu vier Wochen ausweiten dürfen, um die Phase früher Organentwicklung beobachten zu können? Kritiker meldeten sich schon zu Wort, ethische Grundsatzfragen des in Deutschland verbotenen Prozedere dürften 2017 international neu diskutiert werden.

Mit ihrem Experiment, menschliche Embryonen zwei Wochen lang in einer Nährlösung wachsen zu lassen, haben Forscher aus Großbritannien und den USA 2016 einen Stein ins Rollen gebracht. Normalerweise nistet sich ein Embryo nach etwa sieben Tagen in der Gebärmutter ein. In einer speziellen Nährlösung entwickelte und differenzierte er sich jedoch nun selbstorganisiert weiter.

Mit Hochdruck läuft die Suche nach einem Impfstoff gegen den von Mücken übertragenen Erreger, der bei Ungeborenen fatale Folgen für die Hirnentwicklung haben kann. Mehrere Substanzen zeigten sich im Versuch an Affen bereits als sehr wirksam. Zur Zeit wird in einem halben Dutzend kleinerer Testreihen die Verträglichkeit dreier Impfstoff-Kandidaten am Menschen untersucht. Bei grünem Licht können bald nach dem Jahreswechsel Wirksamkeits-Studien starten.



Allerdings gibt es zwei Bedenken: Zum einen könnten die Antikörper gegen Zika mit dem verwandten Dengue-Virus interagieren und so möglicherweise eine noch gefährlichere Version dieser Krankheit erzeugen. Zum anderen wird es schwer, ausreichend Teilnehmer für Impfstudien zu finden - denn durch die weite Verbreitung von Zika in Südamerika sind bereits zahlreiche Menschen immun. Ein vergleichbares Problem gab es auf der Suche nach einem Ebola-Impfstoff.