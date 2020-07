dpa/Sven Hoppe Bild: dpa/Sven Hoppe

So 26.07.2020 | 19:30 | Abendschau

Früherer Regierender Bürgermeister Berlins - Hans-Jochen Vogel mit 94 Jahren gestorben

Nach dem skandalumwobenen Rücktritt seines Vorgängers übernahm Hans-Jochen Vogel 1981 das Amt des Regierenden Bürgermeisters von West-Berlin. Der Sozialdemokrat wurde so zum Retter in der Not. Nun ist der ehemalige SPD-Chef nach langer Krankheit in München verstorben.