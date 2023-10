Nahost - Palästinenser bangen um Angehörige in Gaza

Fr 13.10.2023 | 19:30 | rbb24 Abendschau

Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel herrscht Krieg. Die Menschen in Israel fürchten um ihre Sicherheit. In Gaza fürchten Zivilisten mit der Gegenoffensive aus Israel ebenfalls um ihr Leben. Dort sitzen auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft fest und Menschen, deren Angehörige in Berlin leben. Die Grenzen sind dicht, es gibt keinen funktionierenden Flughafen. Wir haben zwei Menschen getroffen, die gerade um ihre Familien im Gazastreifen bangen.



Beitrag von Christina Rubarth