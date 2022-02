Steigende Nachfrage - Villa für Frauen in Not

Mo 21.02.2022 | 19:30 | Abendschau

Die Plätze in Berlins Frauenhäusern sind meist belegt. In Berlin-Lankwitz hat nun eine neue Anlaufstelle – eine Villa für Frauen in Not – eröffnet. Nachdem sich hier zuerst kaum Frauen meldeten, weil der Bezirk nicht vermittelte, klingelt das Telefon nun unentwegt.



Beitrag von Max Kell