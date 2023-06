+++ Waldbrand bei Jüterbog +++ Brandenburger Landpartie +++ 40 Jahre Abbaggerung +++ Nachrichten I +++ Ärger um Bushaltestelle +++ Wurzelfestival in Niedergörsdorf +++ Mark ...

Es brennt weiter nahe Jüterbog. Inzwischen sind über 700 Hektar betroffen. Am elften Tag ist auch die Bundeswehr mit Hubschraubern im Einsatz. Ein wenig hat es den Tag über ...

An diesem Wochenende findet wieder landesweit die Brandenburger Landpartie statt. Auch der Elfenhof in Jahnsberge macht mit. Er bietet den Besuchern einen kleinen Markt mit ...

137 Orte mussten ganz oder teilweise dem Braunkohlebergbau in der Lausitz weichen. Die Einwohner mussten vieles zurücklassen – auch im ehemaligen Ort Groß Lieskow. Zum 40. ...

+++ Hussitenfest Bernau +++ 675 Jahre Neuhardenberg mit Gewichthebertreffen +++ Dorf macht Oper in Klein Leppin +++ Ausstellung Lieblingsplatz OPR +++

Der Robur

In Lüdersdorf steigen rund 50 Kinder jeden Tag in den Schulbus. An einer stark befahrenen Straße, obwohl es gegenüber eine richtige Bushaltestelle gibt. Doch die wird seit ...