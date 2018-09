Bild: rbb

Während ihrer Amtszeit u.a. als Gesundheitsministerin hat Diana Golz (Die Linke) stark an Bekanntheit zugelegt. War ihr Name im Februar 2015 nur 26 Prozent der Brandenburger ein Begriff, kennen sie nun 54 Prozent. Während des Lunapharm-Skandals stand die damalige Gesundheitsministerin heftig in der Kritik, was dann auch zu ihrem Rücktritt führt. Die Kritik spiegelt sich auch in der Zufriedenenheit der Befragten mit ihrer Person wieder. 30 Prozent sind mit ihrer Arbeit unzufrieden.