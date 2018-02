- Am Anfang

Viele Schwangere nehmen heute selbstverständlich die Pränataldiagnostik in Anspruch. Doch nicht immer sind sich die werdenden Eltern der Tragweite bewusst. Denn wie entscheiden sie, wenn bei den Untersuchungen Erkrankungen des ungeborenen Kindes festgestellt werden?

Schwangerschaft, neues Leben vielleicht das größte Wunder der Natur. Ein dichtes Netz an Vorsorge Untersuchungen begleitet heute das entstehende Leben. Die moderne Medizin erlaubt detaillierte Diagnosen wie nie zuvor. Heute können wir mit großer Technik in uns hineinsehen. Und sogar in das Leben, das nach uns kommt in ungeborenes Leben. Deutschland ist wegweisend in der Pränatal Diagnostik.