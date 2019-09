Eisern in der 1. Liga

Die Eisernen spielen erstmals in der 1. Bundesliga. Kann der Verein seine Traditionen bewahren, ein echtes Fußballerlebnis bieten ohne viel Kommerz? Die rbb Reporter begleiten die Köpenicker durch die ersten Spieltage zwischen Bratwurst, Bier und Fan-Trikots.

Zum ersten Mal spielt der 1. FC Union in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Eisernen sind angekommen - in einem durchkommerzialisierten Profifußball-Geschäft. Union will jetzt mitmischen, aber anders. Als Verein mit meinungsstarken Fans, nicht als Kapitalgesellschaft. Mit von eigenen Anhängern gebauten Stehtribünen. Ohne vermarktete Ecken und Halbzeitspiele, sondern mit einem familiären Fußball-Erlebnis.