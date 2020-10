Von der linken Szene als "Freiraum" verklärt, hat sich rund um zwei teilbesetzte Häuser eine Parallelgesellschaft gebildet, eine Art autonomer Staat im Staat. Doch anders als in linken Wunschträumen und Utopien herrschen dort Gewalt, Kriminalität und autoritäre Strukturen. Die Kontraste-Reporter treffen auf Menschen, die in der Nachbarschaft eine Baugemeinschaft gegründet haben und jetzt zum Ziel von Bedrohungen und Attacken werden.

Viele von ihnen wählen eher links, einer war sogar selbst einst Hausbesetzer und erlebt nun, wie Autonome Metallkugeln in das Kinderzimmerfenster schießen. Sie treffen auch auf einen Journalisten, der vor Ort festgesetzt wurde. Körperliche Gewalt erfuhr der Hausverwalter der Rigaer 94 und seit der Attacke obendrein die Verweigerung der Polizei, ihn bei seiner Arbeit am Gebäude zu schützen.

Die autonomen Besetzer haben zum Teil gute Verbindungen in Berliner Senatsparteien wie die Grünen und die Linke. Und so ist bei der regierenden SPD die Sorge groß, rechtsstaatliches Einschreiten in den Krawallhäusern könnte politischen Krawall auslösen und damit das Ende der rot-rot-grünen Koalition in Berlin.