Am Freitag will die Kohlekommission noch einmal über ein Ausstiegsszenario diskutieren. Immer mehr Details dringen bereits an die Öffentlichkeit. Von einem sanften Ausstieg ist die Rede, von Entschädigungen für Energieunternehmen und Finanzspritzen, die den Strukturwandel im Kohlerevier ankurbeln sollen.

Aber was bedeuten die Ergebnisse konkret für die Lausitz-Region? Woher soll unser Strom in Zukunft kommen? Was passiert mit den Menschen, die von der Kohle leben? Andreas Rausch steht live am Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, wo die Kohlekommission tagt. Wir berichten aktuell über die Ereignisse des Tages und sprechen mit Befürwortern und Gegnern des Kohleausstiegs.

Im Anschluss erzählt die Dokumentation „Zukunft ohne Kohle - Abschied vom Lausitzer Revier“ von gebrochenen Biografien und fehlender Wertschätzung, von Umweltfrevel und Gründergeist, von Heimatverlust und Kampf, von Tatkraft und Resignation.

Braunkohle ist Fluch und Segen für die Lausitz, der Bodenschatz hat vor hundertfünfzig Jahren für einen Boom mit enormem Zuzug aus aller Herren Länder, für Wohlstand und zugleich unglaubliche Ausbeutung von Natur gesorgt. Nach der Wende verloren über 70000 Menschen in kürzester Zeit ihren Arbeitsplatz, der Mensch spielte in der sich ordnenden Marktwirtschaft kaum eine Rolle. Ein Drittel der Lausitzer kehrten ihrer Heimat den Rücken. Droht ein solcher Schock nun nach dem bevorstehenden Ende auch für die verbliebenen Kohlegruben nochmals? 24000 Arbeitsplätze hängen an der Lausitzer Braunkohle (8000 direkte etwa 16000 bei Dienstleistern und Zulieferern) - und eine sichere Stromversorgung.