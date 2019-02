So 10.02.2019 | 18:30 | rbb Gartenzeit

Das vertreibt die gierigen Nager wirklich - Wühlmäuse

Jenne Packwitz ist Wühlmausexperte. Er weiß ganz genau was gegen die lästigen Vegetarier hilft. Denn von all dem was so angeboten wird auf dem Markt und was man schon gerüchtemäßig gehört hat, hilft erstaunlich wenig.

Mehr Infos www.pflanzendoktoren.de - Berliner Pflanzendoktor Trakehner Allee 1 A

14053 Berlin

Tel.: 030-30090727

Buchtipps Steffen Modrach - Ratgeber Wühlmaus-Bekämpfung Auflage 2015 • Taschenbuch A6 - 116Seiten • zahlreiche Abbildungen

ISBN 978-3-940635-50-1

Vertrieb erfolgt über den Autor

Jens Jacobsen - Weg mit der Wühlmaus: Störenfriede und Schädlinge vertreiben Broschiert: 95 Seiten

Verlag Eugen Ulmer

ISBN-10: 380016745X