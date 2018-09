imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 15.09.2018 | 17:25 | Himmel und Erde

Eine Smartphone-Reportage von Christoph Heymann - Leben mit dem Smartphone

Das Smartphone verändert unser Leben in allen Bereichen: Wir beantworten Nachrichten von unterwegs, schauen in der Bahn Filme und spielen am Abend damit.

Der kleine Computer in der Tasche ermöglicht uns viel, birgt aber auch Gefahren: Die Geräte sind oft wichtiger als Menschen, binden unsere Aufmerksamkeit und selten setzen wir uns selbst Regeln im Umgang damit. Autor Christoph Heymann begibt sich in die Mitte einer Familie, in der das Smartphone längst den Alltag bestimmt. Und er trifft Experten, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen: Einen Berliner Psychologen, der mit einer App versucht den Konsum zu bremsen, eine Informatikerin der Universität Potsdam, die sich mit dem Smartphonekonsum von Müttern auseinandersetzt und einen Sozialarbeiter, der Menschen hilft, die keine Kontrolle mehr über ihr Telefon haben.

Brian Lacdao berichtet im Videotagebuch von seinen Erfahrungen.

Claudius Boy von "Lost in Space" aus Berlin-Kreuzberg betreut Menschen, die sich selbst als smartphonesüchtig bezeichnen.

Clara Lacdao schreibt mit ihren Freunden.

Mit dieser Technik wurde der Film "Leben mit dem Smartphone" gedreht.







Der Film erzählt also nicht nur von den Auswirkungen auf unser Leben, sondern zeigt auch was wir ändern können. Gedreht wird "Leben mit dem Smartphone" natürlich mit dem Smartphone.