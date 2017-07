Cha-Cha Berlin Samstag, 01.04.2017 | 15:09 Uhr

Solche Aktionen (es gab da noch die Aktion "Flüchtlinge fressen"; hier mussten arme Tiger vor dem Gorki stehen und sich instrumentalisieren lassen) sind in meinen Augen nicht nur KEINE Kunst (1. weil politisch instrumentalisiert und 2. weil auf niedrigstem Niveau vollführt), sondern eine Frechheit. In Deutschland nimmt das Politische immer weiter religiöse Züge an. Und es ist nicht mehr auszuhalten mit welcher Aggressivität man die Bevölkerung dazu bringen will, unisono dasselbe zu glauben. Okay, also nun die Mahnmalbusse von Aleppo. Es gibt zahlreiche Konflikte, Länder in Krisen auf dieser Welt, denen keine Aufmerksamkeit zukommt, Menschen die sinnlos sterben usw. Ich bin auch entschieden dafür diese polit. Aktionisten als ordinäre Opportunisten zu bezeichnen, die verstanden haben mit welchen Themen man unkompliziert an Macht (i. S. v. Einfluss) und Ruhm gelangt.