Live fehlen die Schärfen. Die Texte meist in einem Denglisch sind größtenteils nicht zu verstehen. Dabei sind die teilweise sogar politisch.

Es geht um Hater im Internet, Kapitalismuskritk und um "All we need is love". Die Kids im Publikum sind weitgehend textsicher, und wenn die Jungs oben verlangen, jetzt möge mal richtig ausgerastet werden, dann springen alle mit der ganzen strotzenden Kraft ihrer Teenagerbeine, das der Boden bebt und Vati an der Bar, der schonmal kurz die Augen geschlossen hatte, wachgerüttelt wird.

Nach knapp anderthalb Stunden wird der allerdings kaum sagen können, ob er da nun einen langen Song oder viele, viele, einfach nur gleichklingende gehört hat. Ein dröhnender Rauschbrei ist zu Ende, und auch Mutti froh, dass es geschafft ist.