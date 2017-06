Aber die Musik ist auch ein bisschen das Problem. Sheeran reißt sich auf der Bühne wirklich ein Bein aus und singt inbrünstig – darüber, dass in 100 Minuten Spielzeit doch einige musikalische Redundanzen auftreten, kann das aber nicht hinwegtäuschen. Trotz kurzer Rap-Einlagen, kleiner musikalischer Ausflüge in irische Klangwelten und gekonnte R'n'B-Stimmakrobatik – über allem thront polierter Pop mit häufig simplen Akkordfolgen, schlichte Liebeslieder mit netten Melodien und einer technisch starken Stimme. Musikalische Spannung ist was anderes.

Die überlebensgroßen Visuals hinter Ed Sheeran doppeln die Themen der Songs: Zu "I See Fire" brennen die Bildschirme, Rosenblätter fallen beim Liebeslied und was bei der Textzeile "Under The Light Of A Thousand Stars" auf der Leinwand zu sehen ist, kann man sich denken. Musik und Bild sind tadellos aufeinander abgestimmt, so erwartbar wie der ganze Abend. Man könnte auch sagen: Der authentische "Boy Next Door" Ed Sheeran hat seine Popstar-Show bis in die letzte Emotion durchgeplant.