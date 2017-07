Audio: Radioeins | 29.03.2017 | Interview mit Christoph Gabler: Nancy Fischer

Fußballfilmfestival "11 Millimeter" - Wenn im Programmkino Stadionatmosphäre herrscht

31.03.17 | 08:14 Uhr

Einige Berliner Kinos haben wieder den grünen Teppich ausgerollt: Das Filmfestival "11 Millimeter" präsentiert Filme, die sich ausführlich mit Fußball auseinandersetzen. Die Themenbreite reicht von rassistischen Fans bis zum urigen "Huh"-Schrei.



Man nehme ein Stück quietschgrünen Rollrasen und kreuze ihn mit einem Stück roten Kino-Teppich. Heraus kommt dabei der ausgerollte grüne Teppich, der derzeit vor einigen Berliner Kinos zu bewundern ist. Damit wird der Weg zum 14. Internationalen Fußballfilmfestival Berlin – dem 11 Millimeter - gewiesen. Das beginnt am Donnerstag im Babylon Kino in Mitte. Bis Montag werden etwa 60 Filme aus aller Welt aufgeführt, die sich alle dem Fußball widmen. Geleitet wird das Filmfestival von Christoph Gabler.

rbb: In einer Pressemitteilung zu 11 Millimeter steht: "Noch nie war die Reise, die wir […] antreten können, so weit und so facettenreich wie in diesem Jahr.‘ Wohin geht denn die Reise in diesem Jahr?

Christoph Gabler: Ja, sie geht wirklich sehr weit. Wir starten gleich am ersten Abend, reisen nach Island und gucken uns eine Doku über die isländische Nationalmannschaft an. In den Tagen darauf geht es weiter über Nordamerika, die USA, nach Mexiko in Mittelamerika, wir sind in Brasilien, wir fliegen auch nach Südafrika, Australien haben wir diesmal nicht dabei, aber dafür sind wir auch noch in China.

Island haben Sie gerade schon angesprochen. Ein kleines Land, das bei der letzten Europameisterschaft durch die Decke ging. Plötzlich waren alle Island-Fans. Der Film, der jetzt bei Ihnen gezeigt wird, geht der über diesen Hype hinaus?

"Er zeigt so ein bisschen die Vorgeschichte und das ist das Besondere. Er zeigt die Qualifikation der isländischen Nationalmannschaft für dieses Europameisterschaftsturnier. Der Regisseur Saevar Gudmundsson, der auch unser Gast sein wird, hat die Mannschaft die Qualifikation über begleitet und porträtiert – einzelne Spieler und das Trainerteam sehr intim – und das verschafft einen ganz fantastischen Einblick in die Dynamik dieser wirklich besonderen Mannschaft."

Wird das Festival an irgendeiner Stelle auch politisch? Sie haben zum Beispiel Brasilien angesprochen. Dabei denke ich an Korruption und Kritik, die an der dortigen WM geübt wurde. Geht das 11 Millimeter auch in so eine Richtung?

Ja, auf jeden Fall. Also die Dokumentationen umfassen immer ganz verschiedene Themenfelder. Wir haben zum Beispiel eine ganz fantastische, sehr eindrucksvolle Dokumentation aus Israel. "Forever Pure" heißt die. Da geht es um den israelischen Verein Beitar Jerusalem, der schon immer eine sehr fundamentalistisch-jüdische Anhängerschaft hat. Als der Präsident dieses Vereins zum ersten Mal zwei tschetschenische, muslimische Spieler engagiert hatte, sorgte das für einen riesigen Eklat und zu ganz schlimmen rassistischen Anfeindungen der Ultras gegen die Mannschaft. Das hat der Regisseur sehr bewegend begleitet. Also ein hochpolitischer Film, der mehrfach preisgekrönt ist und sicher eines der Highlights. Diesen Film zeigen wir in der Deutschlandpremiere.

Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie groß muss die Liebe zum Fußball sein, um auf Ihrem Festival auf seine Kosten zu kommen?

Ich würde sagen drei, viel mehr muss man eigentlich nicht. Es kann sein, dass man danach auf die sechs oder die sieben hochklettert. Ich glaube, dieses Festival versteht es immer wieder, einen ganz besonderen Blick auf diesen Sport zu werfen und zu zeigen, dass er eine große gesellschaftliche Bedeutung hat. Und zwar überall auf der Welt. Jedes Jahr erzählen uns Leute hinterher: "Mensch, mit Fußball hatte ich bisher gar nicht viel am Hut, aber dieses Festival hat mich wirklich begeistert."

Gibt es in dem diesjährigen Programm auch einen Film, bei dem Sie als Leiter sagen: 'Wow, das ist was für richtige Fußballfans'?

Es ist immer schwer, da etwas rauszugreifen. Ein wirklich besonderer Film, den wir Freitagabend als Weltpremiere zeigen, ist "You’ll Never Walk Alone". Ein Film über die wohl bekannteste Fußballhymne aller Zeiten. Der Regisseur, André Schäfer, macht sich gemeinsam mit dem Schauspieler und Fußballfan Joachim Król auf die Spuren dieses Liedes. Sie reisen nach Budapest, wo 1909 die ersten Zeilen für das Lied geschrieben wurden. Von dort führt die Reise über den Broadway in New York nach Liverpool, von wo aus das Lied in die Fußballstadien der ganzen Welt ging. Die beiden treffen dabei viele bekannte und unbekannte Menschen, die etwas mit dem Lied zu tun haben. Ich liebe dieses Lied sehr und es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Weg nachzuvollziehen.

Also was für Musikfans, für Fußballfans und für Filmfans in einem?

Richtig.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gabler.

Das Interview führte Nancy Fischer.