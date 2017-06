Jarvis Cocker und Chilly Gonzales in Berlin - Einchecken im "Room 29" der Volksbühne

28.03.17 | 08:39 Uhr

Sänger Jarvis Cocker und Pianist Chilly Gonzales haben dem Promi-Hotel Chateau Marmont in Hollywood ein ganzes Album gewidmet: "Room 29". Damit touren sie gerade und waren am Montag in der Berliner Volksbühne. Von Nadine Kreuzahler

Jarvis Cocker ist zuerst auf einer großen Leinwand zu sehen: Er schlurft durch einen Hotelflur, einen Koffer hinter sich herziehend. Zimmer 29 - "Room 29" - er schließt die Tür auf, geht hinein und kommt in dem Moment von rechts in echt auf die Bühne, den Koffer hinter sich herziehend. Das Spiel mit verschiedenen Bild-, Raum- und Wirklichkeitsebenen ist das Herzstück des Abends in der Berliner Volksbühne. Mit wunderschönen poetischen Collagen aus alten Filmen, nie gesehenem Footage, und immer wieder: Cocker in zweifacher und sogar dreifacher Ausführung, live und als Video.

Gonzales' Markenzeichen: Bademantel und Pantoffeln

Die beiden Musiker werden mit tosendem Applaus begrüßt. Sie sind ja auch nicht irgendwer und haben eine treue Fanbase. Jarvis Cocker, Britpop-Ikone, Frontmann von Pulp. Ein schlaksiger Mann, der auch mit Anfang 50 noch wie ein kleiner Junge wirkt. Am Flügel: sein kanadischer Kollege Chilly Gonzalez, Komponist und Pianist, der schon mit Daft Punk, Peaches und Feist gearbeitet und einige Jahre in Berlin gelebt hat. Sein Markenzeichen: Bademantel und Pantoffeln. An diesem Abend passt das besonders gut zur Intimität eines Hotelzimmers - des "Room 29".

Der ganze Volksbühnen-Saal wird zum Zimmer 29

Nicht nur die Bühne mit Flügel, Tischchen, rotem Wählscheiben-Telefon, Bett und Stuhl ist das Zimmer 29, sondern der ganze Volksbühnen-Saal. Immer wieder reden Cocker und Gonzalez mit ihrem Publikum, fragen zum Beispiel, was es beim Zimmerservice bestellen will. "Bier! Schnaps! Ein Club Sandwich!" schallt es zurück. Die beiden bestellen ein Streichquartett - und schon kommt - geliefert von einem Schauspieler in Hotelpagen-Uniform - das Hamburger Kaiserquartett auf die Bühne. Entertainment und Humor - das ist das Ding von Jarvis Cocker und Chilly Gonzalez.

Sie schaffen Intimität im großen Saal

Musikalisch setzen sie auf Reduktion und Entschleunigung. Cocker rezitiert seine Texte oft mehr als das er singt, gestikuliert dazu, torkelt über die Bühne, guckt theatralisch. Chilly Gonzales spielt melancholisch-nostalgisch klingende Melodien auf dem Piano, begleitet von den vier Streichern. Sie lassen auf diese Weise die Atmosphäre des Hotel Chateau Marmont, eröffnet 1929, als Ort der Sehnsucht und Legenden wiederauferstehen. Und sie schaffen es tatsächlich im großen Saal der Volksbühne Intimität herzustellen.

Die Magie des Kinos

Sie hätten es sich leicht machen und Geschichen von Klatsch, Tratsch und Glamour des Hotels nacherzählen können. Aber genau das machen sie nicht. Sie erzählen zwar von berühmten Gästen wie Jean Harlow, der Marilyn-Monroe der 30er Jahre. Aber Gonzales und Cocker interessieren sich vor allem für die Magie des Kinos an sich. "Room 29" - weniger Konzert- mehr Lieder- und Theaterabend, Kino, Cabaret und Vortrag. Einchecken lohnt sich.