Stars aus Film und Fernsehen haben sich am Mittwochabend in der Berliner Karl-Marx-Allee zur Verleihung der Jupiter Awards getroffen. Ehrengast des Abends war die Schauspielerin Senta Berger, die für ihr Lebenswerk mit dem Ehren-Jupiter ausgezeichnet wurde. "Hier in Berlin schließt sich für mich ein Kreis", sagte die 75-Jährige bei ihrer Dankesrede, in der sie sich an den Beginn ihrer Karriere im Berlin der 1960er Jahre erinnerte.



Die Komödie ihres Sohnes Simon Verhoeven "Willkommen bei den Hartmanns" wurde als "bester Film national" mit der goldenen geflügelten Statue prämiert.